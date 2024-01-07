انت الان تتابع خبر لبنان.. شاشات مطار رفيق الحريري تتعرض للقرصنة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعرضت شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اليوم الاحد، إلى قرصنة إلكترونية.