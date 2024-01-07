انت الان تتابع خبر لبنان.. شاشات مطار رفيق الحريري تتعرض للقرصنة (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تعرضت شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اليوم الاحد، إلى قرصنة إلكترونية.
ونقلت وسائل اعلام، انه "ظهرت على شاشات مطار بيروت رسائل إلى "حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، باسم الرب والشعب"، تُطالبهما بعدم إقحام لبنان في حرب وتتهمهما بإدخال السلاح عبر المطار".
ووجهت شركة طيران الشرق الأوسط رسالة إلى المسافرين بشأن العطل الذي طال شاشات مطار بيروت، قالت فيه: "إثر تعطيل مطار بيروت على المسافرين التقيد بالإرشادات الأمنية".