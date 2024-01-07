البابا تواضروس يستقبل وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم والدكتورة غادة والي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والتربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، حيث قدما التهنئة لقداسته بعيد الميلاد المجيد.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا الدكتورة غادة والي.

وكان البابا تواضروس الثاني قد أكد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية لها تأثير قوي وجميل، وتسبب فرحة للشعب ولجموع المصريين.