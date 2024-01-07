انت الان تتابع خبر بنجلادش.. حريق بمخيم للاجئين يشرد 7000 من الروهينغا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتمكن رجال إطفاء ومتطوعون من الروهينغا من السيطرة على الحريق الذي اندلع في (المخيم 5) في منطقة كوكس بازار على الحدود مع ميانمار بعد حوالي 3 ساعات من نشوبه قبل الساعة الواحدة صباحا (1900 بتوقيت جرينتش) بقليل.وذكر محمد ميزانور رحمن مفوض إغاثة اللاجئين وإعادتهم إلى وطنهم في كوكس بازار في بنجلادش أنه "بالإضافة إلى المساكن، دمرت أيضا عدة مرافق أخرى منها مراكز تعليم مضيفا أنه لم تقع أي إصابات".

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "نحو سبعة آلاف من الروهينغا أصبحوا بلا مأوى بسبب الحريق وإن حوالي 120 منشأة تضررت منها مساجد ومراكز رعاية صحية".

وقال محمد شمسود دوزا نائب المسؤول الحكومي المسؤول عن اللاجئين "اتخذنا كل الإجراءات اللازمة... نوفر لهم الطعام وأماكن إيواء مؤقتة".

ويعيش ما يقرب من مليون من أفراد الأقلية المسلمة القادمين من ميانمار في مخيمات مكتظة ومصنوعة من الخيزران والبلاستيك في منطقة كوكس بازار الحدودية في بنجلادش. وفرّ معظمهم من حملة قمع في بلدهم في عام 2017.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "سبب اندلاع الحريق لا يزال مجهولا لكن سلطات الحكومة أكدت لنا أنها ستجرى تحريات في سبب الحريق".

وكثيرا ما تندلع حرائق في المخيمات المكتظة ذات الهياكل المؤقتة. وفي مارس آذار 2021 شب حريق هائل أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 لاجئا وتدمير أكثر من 10 آلاف مسكن.

وفي العام الماضي، اندلع حريق خلف وراءه 12 ألف مشرد بعدما دمر ما يقرب من 2800 مأوى وأكثر من 90 منشأة منها مستشفيات ومراكز تعليم. ووصفت لجنة تحقيق الواقعة بأنها "عمل تخريبي مدبر".

