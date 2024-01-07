انت الان تتابع خبر إيران تتحدث عن المعاملات الاقتصادية مع العراق: ستتم بالريال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محسن كريمي بحسب التلفزيون الإيراني: إن "المصدرين من إيران وروسيا لديهم إمكانية التصدير بعملتهم الوطنية"، مضيفا: "في هذا المشروع يقوم المصدرون والمستوردون بتبادل بضائعهم بالريال.. أما بالنسبة للدول التي نستورد منها بالريال فمن الممكن التصدير بالريال إليها أيضا".وأشار كريمي إلى افتتاح خطاب اعتماد بين إيران وروسيا قائلا: "لقد قمنا بربط شبكة المراسلة بين البلدين، مما يعني أن بنوك البلدين لم تعد بحاجة إلى تواصل عبر سويسرا.. من الممكن أن يقوم المصدر بتقديم فاتورة بالريال إلى الجانب الروسي واستلام الأموال من البنوك الروسية في إيران".

وأضاف كريمي: أن "رجال الأعمال الإيرانيين سيتمكنون من إجراء معاملاتهم الاقتصادية مع العراق وأفغانستان بالريال خلال الأشهر الستة المقبلة".