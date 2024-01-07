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إعلام عبري: نصف الإسرائيليين تدهورت حالتهم النفسية بسبب حرب غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أشارت القناة 12 العبرية في تقرير لها، اليوم الأحد، إلى تدهور الحالة النفسية لنحو نصف الإسرائيليين بعد الحرب الجارية وزيادة حادة في استهلاك أدوية الاكتئاب.
وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قالت إن 1600 جندي إسرائيلي يعانون من الصدمات وأعراض التوتر منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة، أنه تم تسريح 90 جنديا إسرائيليا من الخدمة بسبب مشاكل نفسية منذ بدء الحرب، بينما 3 آلاف جندي إسرائيلي تواصلوا مع خط المساعدة المعني بالصحة النفسية منذ بدء الحرب.
بينما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق، أن 7 % من جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي يعانون أعراضا نفسية مباشرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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