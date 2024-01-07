حماس: نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب فقط للنجاة بنفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، إن عملية الاغتيال الجبانة لعدد من قادة حماس في بيروت لن تكسر المقاومة.

وأشار حمدان إلى أن ثأر المقاومة الحقيقي الكبير هو يوم استعادة القدس وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، لافتا إلى أن 4% من سكان غزة هم بين شهيد وجريح ومفقود، موضحا أن خطف الأطفال من الجرائم المستجدة للاحتلال التي بات العالم يراها بوضوح.

وأكد حمدان أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي طالت الصحفيين في عمليات قتل متعمد وبلغ عدد الصحفيين الشهداء 109، موضحا أن استهداف الصحفيين في غزة يعني سقوط الرواية الصهيونية.

وشدد على أن المقاومة لا تزال متشبثة بأرضها وتواصل مقارعة الاحتلال ولا تزال الصواريخ تنطلق كل يوم، مشيرا إلى أن العدو انسحب من المنطقة الشمالية من قطاع غزة وبقي في الأطراف الغربية منها.

ولفت إلى أن قوات المقاومة بخير في اللواء الشمالي وفي لواء غزة وأن الاحتلال لم يحقق أيا من الأهداف التي وضعها، موضحا أن جيش الاحتلال دفع بسبعة ألوية في خان يونس وحتى الآن لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز.

وأكد القيادي في أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيخرج من خان يونس دون تحقيق أي من الأهداف وسيذعن لشروط المقاومة إذا أراد استعادة أسراه، منوّها إلى أن نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب فقط للنجاة بنفسه.

وأضاف أن: "شعبنا هو من أفشل مخططات التهجير ومخططات العدوان كلها، وأن كل ما يتردد عن وجود إدارة مدنية تابعة لإسرائيل لإدارة غزة لن يُكتب لها النجاح".