جيش الاحتلال يعلن انتشاره على الحدود مع لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال حجاري، أن القوات تواصل العمل على تفكيك قدرات حماس في قطاع غزة، مضيفًا أن عناصر الاحتلال هاجمت عدة أهداف مهمة لحزب الله بينها مواقع لإطلاق صواريخ أرض جو.

وأضاف حجاري، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن قوات جيش الاحتلال منتشرة على الحدود مع لبنان ومستعدة لأي تطورات، موضحًا أن هجمات الكيان الصهيوني في لبنان قوية ويعملون على تفكيك منظومة صواريخ أرض جو لحزب الله.

ولفت إلى أن حزب الله فشل في استهداف القدرات الجوية لإسرائيل، مستطردًا أن سلاح الجو يعمل بكل حرية في أجواء لبنان.

وفي وقت سابق، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتضرر قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون، عقب هجوم صاروخي نفذه حزب الله أمس السبت.

وأعلن حزب الله أمس السبت، استهداف قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون تبعد حوالي 8 كيلومترات (5 أميال) عن الحدود اللبنانية، بوابل من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات على القاعدة، مما أدى إلى إصابة اثنتين من قباب الرادار.

ولم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي الأضرار التي لحقت بالقاعدة، لكن وفقًا لمقطع فيديو بثه حزب الله، فقد أصيبت قباب الرادار، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ومع ذلك، قال الاحتلال إن منظومة الدفاع الجوي الخاصة به مستمرة في العمل، حيث توجد أنظمة احتياطية.

ولفت إلى أنه يجري تحقيقًا في الحادث، من أجل منع هجمات مماثلة على القاعدة الحساسة.

وزير الخارجية الأمريكي دعوات تهجير الفلسطينيين تصعيد غير مقبول

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن دعوات تهجير الفلسطينيين تصعيد غير مقبول، مؤكدا أنه منذ بداية الأزمة نعمل على منع توسع الصراع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي رفقة رئيس الوزراء القطري نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الصراع يمكن أن يتوسع ما سيؤدي إلى كثير من المعاناة، لافتا إلى أن أعداد كبيرة من الفلسطينيين الأبرياء قد قـتلوا حتى الآن.

وتابع أن هجمات الحـوثيين في البحر الأحمر تضر بالاقتصاد العالمي، لافتا إلى أننا نحث إسرائيل على العمل من أجل تقليل الضحايا بين المدنيين.