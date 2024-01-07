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بعدما استهدفها حزب الله.. الاحتلال: الضرر بقاعدة ميرون الجوية يمكن إصلاحه

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن حزب الله استهدف وحدة المراقبة الشمالية في قاعدة ميرون العسكرية، موضحا أنه جار التحقيق في الحادث.
وأشارهاجاري إلى أن الضرر الذي أصاب القاعدة الجوية في ميرون يمكن إصلاحه وأنهم يستهدفون ضرب قدرات حزب الله، لافتا إلى أن الجيش استهدف نقاطا عسكرية لحزب الله وقتل سبعة من عناصره
وادّعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الاستحواذ على ملفات كثيرة من مقرات حماس، موضحا أنهم يواصلون استخلاص المعلومات منها.
وكان حزب الله أعلن في بيان، أمس السبت، قصف قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية بـ 62 صاروخا كرد أولي على مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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