اعترافات المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بالقناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أدلى المتهمون بتكوين تشكيل عصابي من ثلاث أشخاص، تخصص في سرقة الدراجات النارية بالإكراه من المواطنين في منطقة القناطر الخيرية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بعد إلقاء القبض عليهم.

اعترف المتهمون بارتكاب وقائع سرقة سابقة عن طريق استيلائهم على الدراجات النارية الخاصة بالمواطنين بإشهار سلاح ناري وإجبارهم على ترك الدراجة.

وتابع المتهمين بأن آخر واقعة ارتكبوها كانت استيقاف عامل أثناء عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق في القناطر الخيرية، ولدى مقاومتهم أطلق أحدهم عيار ناري من فرد خرطوش فأحدث إصابته واستولوا على الدراجة.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من رئيس مباحث القناطر الخيرية، بورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول عامل مصاب بطلق خرطوش، فانتقلت قوة أمنية وبسؤال المصاب قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بقيام 3 أشخاص مجهولين باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على الدراجة، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عيار ناري من فرد محلي فأحدث إصابته واستولوا على الدراجة.

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