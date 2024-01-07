رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنخلق واقعاً جديداً في الشمال وسنعيد الأمن للسكان حتى لو تطلب الأمر فتح جبهة إضافية

لوّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي بشن حرب شاملة ضد حزب الله، وذلك في حالة فشلت اسرائيل في "خلق واقع مختلف" تسمح بعودة سكان البلدات الإسرائيلية الواقعة في المنطقة الحدودية مع لبنان، والتي جرى إخلاؤها في إطار المواجهات المتواصلة مع حزب الله، على خلفية الحرب على غزة.

وشدد هليفي خلال جولة ميدانية تفقد خلالها قواته العاملة في الضفة الغربية، على أن "عام 2024 سيكون مليئا بالتحديات، سنكون في حرب في غزة طوال العام، هذا أمر مؤكد، وهذا الأمر سيلقي بظلاله على جبهات أخرى؛ بما في ذلك في الضفة الغربية حيث ستتعزز الرغبة في إطلاق العنان للعمليات".

وتابع "سيكون في أيدينا إلى حد كبير مقدار ما سنتمكن من منعه، وما مدى قدرتنا على إحباطه. ما هو دورنا؟ أقصى درجات الحسم في القتال، في الإحباط، في محاربة العمليات، في الدخول للبيت، في قتل المقاومين"، وقال "في الشمال، حزب الله قرر الدخول في هذه الحرب، ونحن نفرض عليه دفع أثمان باهظة، لقد دفع بالأمس سبعة قتلى، ودفع بالأمس مهاجمة هدفين مهمين جدًا جدًا".

وأضاف "نحن نزيد الثمن الذي يدفعه، إن الأمر سينتهي بأن لدينا مسؤولية والتزام بإعادة سكان الشمال سالمين، هذا سيحدث إما عن طريق الضغوط التي نمارسها الآن والتي ستتزايد وسوف تقوم بالمهمة وتخلق واقعًا مختلفًا تمامًا، أو أنها سينتهي فينا الأمر بحرب أخرى. سنفعل ذلك بامتياز، على الرغم من أننا سنكون بعد معركة طويلة بالفعل".