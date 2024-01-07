الشرطة الاسرائيلية تقتل طفلة فلسطينية بعمر 3 سنوات على حاجز في القدس

قتلت طفلة فلسطينية وأصيبت مجندة إسرائيلية اليوم برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال إطلاق النار على منفذ عملية دهس ضد جنود على حاجز عسكري شمال غرب مدينة القدس، وفق مصادر إسرائيلية.

واوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن "سيارة بداخلها رجل وامرأة وصلت إلى معبر رأس بدو قرب القدس، ونفذت عملية دهس ضد مقاتلي حرس الحدود على المعبر" وهو حاجز عسكري مقام قرب قرية رأس بدو شمال غرب مدينة القدس. وتابعت "أن مقاتلي حرس الحدود ردوا بإطلاق النار على السيارة وتم تحييدهم".

وأضافت الشرطة أنه "نتيجة إطلاق النار على منفذي عملية الدهس أصيبت طفلة كانت في سيارة أخرى في المعبر، وأصيبت مقاتلة بحرس الحدود بجروح طفيفة وتم نقلها إلى المستشفى".

وفي السياق، ذكر بيان لسلطة الإسعاف الإسرائيلية أنه "أثناء تقديم العلاج لإحدى المصابات بجروح طفيفة في الحادث بالقرب من حاجز بدو تم إحضار رضيعة فلسطينية تبلغ من العمر ثلاث سنوات فاقدة للوعي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تم إقرار وفاتها".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة شخصين بجروح طفيفة في عملية دهس بالقدس وتحييد منفذها.