وليد نصار تابع والحسن حادث القرصنة الإلكترونية في المطار

تابع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار الموجود في دبي، ما حصل من قرصنة وخرق لنظام عرض معلومات الطيران في مطار بيروت الدولي، فاتصل برئيس مطار بيروت المهندس فادي الحسن مطلعا منه على آخر المستجدات.
واكد الحسن لنصار ان العمل جار لعودة الامور الى طبيعتها في اسرع وقت.
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