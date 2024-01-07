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إندونيسيا: ثوران بركان «مارابي» مجدداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - جاكرتا (وكالات)

ثار بركان جبل «مارابي» في إقليم «سومطرة الغربية» 3 مرات، مطلقاً أصواتا مدوية. 
وقال مسؤول محلي في منطقة «آجام»: «الليلة الماضية، تم سماع دوي ثلاثة انفجارات عالية على الأقل، وشهد القرويون ضوءاً أحمر، يخرج من الفوهة، في قمة مارابي»، حسبما أفادت وكالة «انتارا نيوز» الإندونيسية للأنباء أمس. 
وأعقب الثوران انبعاث شرار مشتعل بالإضافة إلى أصوات عالية مستمرة. وأضاف أنه سيواصل حث المواطنين على توخي الحذر لاسيما هؤلاء الذين يقيمون عند سفح البركان. وكان بركان «مارابي» قد ثار الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل 23 شخصاً، جميعهم من المتنزهين. 
ويعد مارابي أحد أكثر البراكين نشاطاً في جزيرة سومطرة، الواقعة في الجزء الغربي من الأرخبيل الإندونيسي. ويعود آخر ثوران لبركان مارابي إلى عام 2018، حيث قذف الرماد والحمم البركانية في الغلاف الجوي لمسافة تصل إلى 5 كيلومترات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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