شكرا لقرائتكم خبر عن برقم صادم.. الأمم المتحدة تحذر من سوء الأوضاع الإنسانية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تقارير من وكالات الأمم المتحدة أن أكثر من 23.7 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فيما يواجه 15.8 مليون انعدام الأمن الغذائي.

وذكر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أنه قدم أكثر من 350 ألف طن متري من المساعدات الغذائية لشعب أفغانستان في عام 2023.

فقر وبطالة وزلازل

يأتي هذا في وقت تتصارع فيه أفغانستان مع الفقر والبطالة، إلى جانب وقوع الزلازل الأخيرة في إقليم هيرات والعودة القسرية للمهاجرين من البلدان المجاورة، وخاصة باكستان، مما يزيد من تفاقم احتياجات الشعب الأفغاني.