ترند اليوم| وائل الدحدوح وكتاب الخروج عن النص

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

وائل الدحدوح

وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه الأربعاء الماضي - 3 يناير الجاري - علي توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح للحصول على جائزة "حرية الصحافة"، عام 2024 كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، فى وجه العدوان الصهيونى الغاشم، وآلة حربه الوحشية.

مجلس الصحفيين يوافق على منح الزميل وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استشهاد الصحفي حمزة وائل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريا نتيجة قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لسيارة كانوا يستقلونها خلال تغطيتهم الصحفية.

استشهاد الابن الأكبر للصحفي وائل الدحدوح في قصف للاحتلال على رفح

أكد الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، أن نجله حمزة كان شهمًا وبارًا وحنونًا ولا يعزه على الله، قائلا: "أرضى بقضاء الله واسأل الله أن يتقبل أسرتي وعائلتي وكل الشهداء والصالحين والصدقين في الجنة"، وودع نجله: "ربنا اختاروا ونحن راضون باختيار الله".

وائل الدحدوح: نجلي حمزة كان شهمًا وحنونًا وراض بقضاء الله

الخروج عن النص من جديد

شارك اللاعب محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يقرأ كتاب "الخروج عن النص من جديد"، للدكتور محمد طه، وذلك داخل معسكر منتخب مصر الوطني استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

"مش ملاحق".. أول تعليق من مؤلف آخر كتاب قرأه محمد صلاح

شارك اللاعب محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يقرأ كتاب "الخروج عن النص من جديد"، للدكتور محمد طه، وذلك داخل معسكر منتخب مصر الوطني استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

محمد صلاح يقرأ له.. من هو مؤلف كتاب "الخروج عن النص"؟