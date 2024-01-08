شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف جنيه حد أقصى لرسوم عدد من الخدمات وفقا لقانون تنظيم المجلس الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري رسـم بحـد أقصي ثمانـون ألـف جنيـه تحـدد اللائحـــة التنـفــيذية فئــاته، وذلك عن الخدمات الآتية :

اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المـانحة لجميع المتدربين .

اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها .

اعتماد المشرفين .

اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة .

عقــد الاخـتبـار القـومي لتراخيـص مــزاولـة المهنـــة واعتمـاد شــهادة اجتيـازه بحد أقصي ألفا جنيه .

عقد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه .

ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، علي أن تئول نسبة (10%) من قيمة هذا الرسم إلي الخزانة العامة ، وتئول باقي الحصيلة إلي حساب المجلس .

ووفقا للمادة ١٣ تتكون موارد المجلس مما يأتي :

-ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة .

-عائد استثمار أموال المجلس .

-التبرعات ، والهبات ، والمنح ، والإعانات في الأغراض التي تدخل في اختصاص المجلس والتي يقبلها مجلس الإدارة ، بعد موافقة الجهات المختصة .

-القروض التي تعقد لصالح المجلس ، بما لا يتعارض مع أغراضه ، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

- حصيلة الرسم المقرر في المـادة (12) من هذا القانون .