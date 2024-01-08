شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف جنيه حد أقصى لرسوم عدد من الخدمات وفقا لقانون تنظيم المجلس الصحى والان مع تفاصيل الخبر
اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المـانحة لجميع المتدربين .
اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها .
اعتماد المشرفين .
اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة .
عقــد الاخـتبـار القـومي لتراخيـص مــزاولـة المهنـــة واعتمـاد شــهادة اجتيـازه بحد أقصي ألفا جنيه .
عقد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه .
ووفقا للمادة ١٣ تتكون موارد المجلس مما يأتي :
-ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة .
-عائد استثمار أموال المجلس .
-التبرعات ، والهبات ، والمنح ، والإعانات في الأغراض التي تدخل في اختصاص المجلس والتي يقبلها مجلس الإدارة ، بعد موافقة الجهات المختصة .
-القروض التي تعقد لصالح المجلس ، بما لا يتعارض مع أغراضه ، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
- حصيلة الرسم المقرر في المـادة (12) من هذا القانون .
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