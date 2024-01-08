شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة سان أنطونيو دي لوس كوبريس الأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تقرير لها، أن الهزة كانت على بعد 78 كلم من المدينة، وعلى عمق 230 كلم.

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ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة.