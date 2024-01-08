"إنقاذ الطفولة": نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت منظمة إنقاذ الطفولة، إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان، الأحد، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد أن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما" منذ بداية الهجمات الإسرائيلية.



وأضاف البيان، أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت دون تخدير.



ولفت في هذا السياق إلى عدم توفر الكوادر الطبية والمعدات الطبية في القطاع.



وأفرد البيان، حيزا لتصريحات منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي، الذي قال إن "معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها".



ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 قتيلا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

الأناضول

