وسائل إعلام: مقتـ.ـل قيادي بارز في حـ.ـزب الله بضربة إسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بمقتل وسام الطويل، القيادي في "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني قوله إن قياديا عسكريا بارزا في حزب الله، قتل بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان، في وقت يثير التصعيد عند الحدود الخشية من توسع نطاق الحرب في غزة.

وأضاف المصدر أن القيادي "قتل بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم" في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه "كان يتولى مسؤولية قيادية في إدارة عمليات حزب الله في الجنوب".

يأتي هذا في ظل تصاعد حدة المخاوف من اتساع رقعة الحرب أكثر بعد اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله الرئيسي في لبنان.

وتعتبر قيادة حزب الله قوة الرضوان رصيدا استراتيجيا ثمينا، وحسب تقارير صحفية يتلقى مقاتلوها تدريبات داخل وخارج لبنان.