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كشف حقيقة حسم انتقال مبابي إلى ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - وأثارت شبكة "فوت ميركاتو" ضجة بالغة بإعلانها أن مبابي اتفق مع مسؤولي ريال مدريد، على الانتقال إلى صفوفه في الصيف المقبل.

لكن وسائل الإعلام الإسبانية زعمت أن فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بأنها وراء تسريب هذه الشائعة.


كما نقلت شبكة RMC سبورت على لسان مسئولي سان جيرمان، بأنهم لا يعلمون شيئا عن أي اتفاق بين مبابي والملكي.

وأكدت شبكة راديو مونت كارلو نقلا على لسان المقربين من مبابي "ننكر تماما وجود أي اتفاق، ولا مناقشات بشأن هذا الأمر".

وأضاف المصدر "لا مجال لأي ضغوط أو مؤثرات، تحدد توقيت المفاوضات أو حسم قرار كيليان".

وينتهي تعاقد كيليان مبابي (25 عاما) مع النادي الباريسي في 30 يونيو/حزيران 2024، وصرح منذ أيام بأنه لم يحسم قراره النهائي بعد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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