شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المنتدى الدولى بتنسيقية شباب الأحزاب خلال عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حصاد المنتدى الدولى بالتنسيقية خلال عام 2023 ، جاء فيه أنه تم إعداد 47 تقريرا لـ"أخبار العالم الأسبوعية" وتسليم 214 محتوى ما بين أوراق تقدير موقف وإنفوجرافات وإعداد 110 تقارير دولية منها 41 % خاصة بالدول العربية.

ولفتت الى أن أهم ما تم تنفيذه من الملفات الدولية في 2023 تقرير تحليلى حول مستجدات الاتفاقيات الإبراهيمية وتقرير حول طرد الوفد الاسرائيلى من الاتحاد الأفريقي والوضع الاقتصادى العالمى ودور البنوك المركزية وتقدير موقف الدور الصينى والروسى والإيرانى في أفريقيا والحرب الروسية الأوكرانية والانسحاب من اتفاقية الحبوب وتأثيره.

وجاء من ضمن الملفات الدولية أيضا أزمة انقطاع الكهرباء وتأثيرها على العالم ودراسة حول البريكس ودراسة حول العالم ما بعد كورونا والأزمة الفلسطينية بين الماضى والحاضر والمستقبل ومؤتمر القضية الفلسطينية وثمانين عاما على العلاقات المصرية الروسية ودراسة عن دوائر الصراع في العالم وتأثرها على مصر وأزمة رفع سقف الدين وتقرير رصد وتحليل المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر.