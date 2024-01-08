بلينكن ناقش مع بوريل في السعودية جهود منع اتساع صراع غزة

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش جهود منع اتساع الصراع في غزة في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في السعودية اليوم الاثنين".

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