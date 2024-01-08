اخبار العالم

موعد التقديم على وظائف شركة المياه الوطنية بالسعودية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث العديد من السعوديين،  على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية ، اليوم الإثنين،عن وظائف شركة المياه الوطنية، بعدما أعلنت عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

 

309.webp

 

التخصصات المطلوبة في وظائف المياه الوطنية بالسعودية

وبحسب ما جاء  في بيان  شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية، فأن الوظائف المتاحة جاءت وفق المسميات التالية:

  • أخصائي النشر والمراقبة.
  • أخصائي إدارة معلومات المشاريع.
  • أخصائي امتثال الجودة.
  • مراقب حماية الأصول.
  • فني تشغيل وصيانة محطات خدمة البيئة.
  • أخصائي الحوكمة المؤسسي.
  • أخصائي إدارة البيانات.
  • فني تشغيل وصيانة شبكات المياه.

موعد التقديم على وظائف المياه الوطنية بالسعودية

وبينت إدارة شركة المياه الوطنية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 8 يناير 2024م، وحتى استكمال العدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف المياه الوطنية بالسعودية

ويمكن التقديم على وظائف شركة المياه الوطنية بالسعودية، من خلال الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنــــــــــــا).

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا