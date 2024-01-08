لن يتمتع جو الفاسد بها .. ترامب يهدد جو بايدن بتهم جنائية

الشارقة - اميمة ياسر - هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، خليفته جو بايدن بتهم جنائية، إذا لم تعترف المحكمة، بناء على شكوى أحد السياسيين، بحق رؤساء الدول في الحصانة.

وقال ترامب على صفحته في منصة «الحقيقة الاجتماعية»: «إذا لم يكن لدي حصانة، فلن يتمتع جو الفاسد بها أيضا، ومع الغزو عبر الحدود الذي حدث في أفغانستان، ناهيك عن ملايين الدولارات من الأموال الأجنبية التي استقرت في جيوبه، أصبح جو مهيئًا للتهم الجنائية، وباستخدام وزارة العدل كسلاح ضدي كخصم سياسي، فإن جو يفتح "صندوق باندورا»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأكد ترامب أنه سيحضر شخصيا اجتماعا لمحكمة الاستئناف في واشنطن يوم الثلاثاء، لإثبات أن لديه الحق في الحصانة الرئاسية ولا يمكن أن يخضع للملاحقة الجنائية.

وتابع: «لم أشارك في الحملة، كانت الانتخابات منذ فترة طويلة، وكنت أبحث عن تزوير في التصويت ووجدته، وهي مسئوليتي، وكذلك أدرت البلاد بطرق أخرى».

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق، طلبًا من مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة عاجلة لحدود الحصانة القانونية لترامب وإمكانية تطبيقها على عدد من التهم الجنائية الموجهة ضده، ويعتقد أن المدعي الخاص جاك سميث، حاول تسريع عملية تدخل ترامب المزعوم في الإجراءات الانتخابية عندما استأنف أمام المحكمة العليا، متجاوزا الحالات الوسيطة، بطلب لتوضيح ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بحصانة من الملاحقة القانونية لأفعال تتعلق بفترة ولايته.