انت الان تتابع خبر ارتفاع وفيات حريق الديوانية وسحب يد مسؤولين في المستشفى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مراسل السومرية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد وفيات الحريق الذي اندلع بمستشفى النسائية والأطفال في محافظة الديوانية الى 4 أطفال.

وقال مراسلنا، ان "عدد الوفيات الأطفال "الخدج" ارتفعت جراء الاختناق بحريق مستشفى النسائية والأطفال الى 4 أطفال، ثلاثة منهم في مستشفى الحسين التعليمي والأخير بمستشفى الديوانية التعليمي". في السياق، وصل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، الى محافظة الديوانية للوقوف على أسباب وتداعيات حادث الحريق في مستشفى النسائية والأطفال، وفق بيان رسمي للوزارة.

وأعلن الوزير أنه تم سحب يد مدراء الاقسام والجهات المعنية، مؤكدا أن التحقيقات جارية.

وفي وقت سابق، افاد مصدر أمني لـ الخليج 365، بأن سبب الحريق يعود الى "تماس كهربائي امتد الى النفايات وتسبب باختناق 21 طفلا من الخدج في مستشفى النسائية والأطفال بمحافظة الديوانية".

وأشار المصدر، الى انه "تم تفريغ جميع صالات المرضى في النسائية والأطفال، ونقل جزء منهم الى مستشفى الحسين العام للولادة والجزء الاخر الى مستشفى الديوانية العام".