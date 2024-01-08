شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل مفاجئ.. استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

تعديل حكومي

وأثار ماكرون تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر الماضي من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.

وأكد الإليزيه أن بورن ستتولى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة