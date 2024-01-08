شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب دخوله المستشفى.. هل يُقيل بايدن وزير الدفاع الأمريكي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخفى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الرجل الثاني في قيادة الجيش بعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب لأيام، وما زال في المستشفى إلى الآن.

وطالب جمهوريون بارزون بإقالته لهذا السبب، قبل أن يكشف البيت الأبيض عن موقف الرئيس الأمريكي من الأمر.

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن بايدن لا يعتزم إقالة أوستن لتقاعسه لأيام عن الإبلاغ عن دخوله المستشفى.

دونالد ترامب

وأكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة اليوم الاثنين "لا خطة لأي شيء سوى بقاء الوزير أوستن في منصبه".

وقال دونالد ترامب، الرئيس السابق والمنافس الجمهوري المحتمل لبايدن في انتخابات 2024، مساء أمس الأحد إنه يجب إقالة أوستن بسبب "سلوكه المهني غير اللائق وتقصيره في أداء الواجب".

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال يقول "تغيب أسبوعا، ولم يكن لدى أحد، بما في ذلك رئيسه جو بايدن، أدنى فكرة عن مكان وجوده أو عن مكان محتمل لوجوده".

الكونجرس الأمريكي

ودعت نائبة جمهورية بارزة أيضا في الكونجرس إلى استقالة أوستن.

وقالت إليس ستيفانيك، وهي نائبة عن نيويورك ومن أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب التي تشرف على وزارة الدفاع (البنتاجون)، في بيان "يتعين أن تكون هناك مساءلة كاملة تبدأ باستقالة على للفور للوزير أوستن والذين كذبوا لصالحه، وإجراء تحقيق في الكونجرس في هذا التقصير الخطير في أداء الواجب".

وقالت كارين جان-بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين إن بايدن لديه "ثقة كاملة" في أوستن.

وزير الدفاع الأمريكي

وتقتضي واجبات وزير الدفاع أن يكون متاحا في أي لحظة للتعامل مع الأزمات المتعلقة بالأمن القومي، وقال أوستن يوم السبت إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه السرية.

ولم تتضح المشكلة الصحية التي استدعت دخول أوستن إلى المستشفى، وقال كيربي إن لا معلومات لديه عن هذا الأمر لكن بايدن وأوستن تحدثا في الأيام القليلة الماضية.