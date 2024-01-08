روسيا تجلي المئات من مدينة حدودية رئيسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، أنها أجلت المئات في مدينة بيلغوورد الحدودية جراء قصف أوكراني.

ونقلت روسيا نحو 300 شخص من المدينة في أكبر عملية إجلاء من مدينة روسية كبيرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022.

ونفّذ الجيش الأوكراني سلسلة ضربات استهدفت بيلغورود الواقعة على بعد أقل من 32 كيلومتراً عن الحدود الأوكرانية.

يقيم نحو 300 شخص قرروا المغادرة في سكن مؤقت حاليا في بلدتي «ستاري أوسكول» و«غوبكين» في منطقة «كوروتشانسكي» الأبعد عن الحدود، وفق ما أفاد فياتشسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغوورد.

وأضاف غلادكوف «خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تلقينا 1300 طلب لإرسال أطفال بيلغورود إلى مخيمات مدرسية بعيدا عن المدينة في مناطق أخرى».

في 30 ديسمبر الماضي، أسفر قصف أوكراني على المدينة عن مقتل 25 شخصاً، ما دفع المدارس إلى إغلاق أبوابها لمدة طويلة.