خيام وحقائب إيوائية سعودية لتخفيف معاناة أهالي رفح

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- بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني. وجرى أمس توزيع مساعدات إيوائية (خيام وحقائب إيوائية) في منطقة ميراج الغربية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع. وأكد مركز الملك سلمان للاغاثة أن المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وفي إطار الدور الإنساني للمملكة في العالم وللدول الشقيقة والصديقة.

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