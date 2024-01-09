المستشار الالماني ينتقد دول الاتحاد الأوروبي لضعف الدعم العسكري لأوكرانيا

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس إن غالبية دول الاتحاد الأوروبي لا تقدم ما يكفي من الأسلحة لدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، داعيا الحلفاء إلى تعزيز الجهود. وأكد أهمية الدور الأوروبي حاليا في ظل توقف المساعدات العسكرية الأميركية انتظارا لموافقة الكونغرس، مكررا تصريحات سابقة أكد فيها استمرار دعم الحكومة الألمانية لكييف طالما ظل ذلك ضروريا.

واوضح شولتس في مؤتمر صحفي في برلين، "رغم أهمية المساهمة الألمانية، فإنها لن تكون كافية لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل". وأضاف "لذلك أدعو الحلفاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جهودهم تجاه أوكرانيا. إذ أن شحنات الأسلحة المقررة إلى أوكرانيا من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست كافية".

وكشف شولتس أن برلين طلبت من الاتحاد الأوروبي التشاور مع الدول الأعضاء بشأن عمليات التسليم المخطط لها، في حال لم تكن جميعها معروفة.

وأكد المستشار الألماني ثقته في موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة المساعدات المقترحة بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا في قمة طارئة في الأول من شباط المقبل. وفشلت قمة الاتحاد الأوروبي في تمرير الحزمة في كانون الأول بسبب معارضة المجر.