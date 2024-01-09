شكرا لقرائتكم خبر عن 222 حالة.. ارتفاع عدد الوفيات جراء الكوليرا في زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الوفيات جراء وباء الكوليرا في زامبيا إلى 222 حالة، في حين وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 5462، منذ تفشي المرض في أكتوبر من العام الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في زامبيا.

وأوضحت الحكومة الزامبية أن موعد افتتاح العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء البلاد سيؤجل لمدة 3 أسابيع بسبب تفشي وباء الكوليرا.

تفشي المرض في 20 مقاطعة

يذكر أن زامبيا شهدت تفشي مرض الكوليرا، ما أثر على 20 مقاطعة ووصل بسرعة إلى المناطق الحضرية وشبه الحضرية فى العاصمة لوساكا وفق موقع مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة.