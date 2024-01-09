شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة الأممية للشؤون الإنسانية تبدأ مهمتها في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أن "سيجريد كاغ" بدأت اليوم مهام منصبها منسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وأوضح بيان صدر عن الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أنه جرى تكليف كاغ أيضًا بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.

وقالت إن كاغ ستكون في نيويورك والعاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع، لعقد اجتماعات قبل السفر إلى المنطقة.

عجز في الغذاء والدواء

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن هناك عجزًا في الغذاء والدواء في قطاع غزة بلغ 95%.

وأكدت أن ما يصل من مساعدات خارجية لا يلبي 5% من احتياجات قطاع غزة من الغذاء والدواء والمياه، مع نزوح 1.9 ملايين فلسطيني عن مدنهم وقراهم ومخيماتهم في القطاع، مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 94 على التوالي.

وأشارت "الأونروا" إلى أن هناك حالة اكتظاظ شديدة في مراكز الإيواء التابعة لها، في ظل استمرار تدفق النازحين مع استمرار القصف الإسرائيلي خاصة على مخيمات وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن 5 مراكز صحية تابعة لها تعمل من أصل 22 مركزًا، ما فاقم الوضع الصحي لسكان قطاع غزة، في ظل انتشار الأوبئة والأمراض والازدياد المستمر في أعداد الجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي.