وزير الحج والعمرة: عام 2023 شهد أكبر عدد معتمرين في التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - وزارة الحج والعمرة.. تصدرت ترند موقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية عقب انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 في نسخته الثالثة برعاية خادم الحرمي الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت وزارة الحج والعمرة نظمت مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، والذي دشنه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس الإثنين ويستمر لمدة أربعة أيام، حتى يوم 11 يناير، في جدة سوبر دوم، وتشمل فعالياته عقد حزمة من الجلسات وورش العمل؛ لمناقشة مواضيع مختلفة، مثل: الرؤى المستقبلية لتطوير المدن والمشاعر المقدسة، وحفظ حقوق ضيوف الرحمن، والتكامل مع منظومة الحج والعمرة.. وغير ذلك من الجلسات وورش العمل.

وأكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة، خلال المؤتمر أن عام 2023، شهد أكبر عدد معتمرين في التاريخ، حيث وصل عدد المعتمرين من خارج المملكة إلى 13,5 مليون معتمر، بزيادة 58% عن أعلى رقم والذي كان في 2019.



يشار إلى أن "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" يعد نافذة هامة لتوطيد أواصر التواصل مـع مختلف دول وشعوب العالم العربي والاسلامي اقليميا وعالميا، وينطلق المؤتمر من رؤية السعودية 2030 التي تقدم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة عبر تسخير الطاقات والامكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

ووفق لموقع مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الإلكتروني، فإن المملكة العربية السعودية تبذل جهود حثيثة لتحسين وتسهيل رحلة ضيوف الرحمن، وتقديم البرامج والمبادرات النوعية، والعمل على تطوير عمليات اتخاذ القرار واستدامة جودة الخدمات.

