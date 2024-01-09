شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يتوعد روسيا ويغازل الغرب لزيادة مساعدات لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالرد على هجماتها الشديدة الأخيرة، وقال في خطابه المصور مساء الاثنين، إن أوكرانيا لن تترك هجمات روسيا الشديدة الأخيرة ضدها بدون رد.

وأضاف: "يجب على الإرهابي أن يدفع ثمن الأضرار الناجمة عن الإرهاب بشكل أكبر، وروسيا ستدفع".

وتابع زيلينسكي، إنه بالإضافة إلى ذلك، ستركز المفاوضات مع الشركاء الدوليين في الأسابيع المقبلة على تعزيز سلاح الدفاع الجوي الأوكراني، وستُتخذ العديد من الخطوات، قائلًا: أنا على ثقة من قدرتنا على تعزيز دولتنا ونظام دفاعنا الجوي وعملنا مع الشركاء على الطائرات المسيرة ".

55 اشتباكًا على الجبهة

قالت القوات الأوكرانية إنها صدت 9 هجمات على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، ونحو 40 هجومًا روسيا في 6 قطاعات من الجبهة يوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قولها في تحديث مسائي على موقع فيسبوك، إن القوات الروسية لا تعتزم التخلي عن نيتها لطرد القوات الأوكرانية من رؤوس الجسور على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وقالت هيئة الأركان: "خلال اليوم، نفذ العدو 9 هجمات غير ناجحة، ولكن الجنود الأوكرانيين يواصلون التمسك بمواقعهم ويكبدون العدو خسائر كبيرة".

وأشارت الهيئة إلى وقوع 55 اشتباكًا على الجبهة خلال يوم الاثنين، وقالت إن وحدات القوات الصاروخية الأوكرانية هاجمت مستودعين روسيين للذخيرة.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أنه خلال اليوم، شنت القوات الروسية 55 هجومًا صاروخيا و16 ضربة جوية و16 هجومًا باستخدام قاذفات صواريخ متعددة ضد مواقع القوات الأوكرانية بالإضافة إلى مدن وقرى أوكرانية.

وأضافت أن "هجمات العدو تسببت في وفيات وإصابات بين المدنيين، وفي تدمير وإحداث أضرار بمنازل خاصة ومباني سكنية وبنية تحتية".

59 صاروخ كروز ومسيرة

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في وقت سابق عبر تطبيق تليجرام، إن روسيا استخدمت 59 صاروخ كروز ومسيرة في هجومها الجوي على أوكرانيا يوم الاثنين.

وأضاف أن البنية التحتية المدنية والأهداف الصناعية والعسكرية تعرضت للهجوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه كان هناك هجوم مشترك على أهداف عسكرية وصناعية في أوكرانيا.

وهذا هو ثالث قصف عنيف من نوعه خلال أكثر من أسبوع.، وفي هذه الفترة، كانت الأهداف في شرق وجنوب أوكرانيا وهي المناطق الأقل حماية من الدفاعات الجوية من العاصمة كييف.