شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب الفلبين.. هل يتسبب في تسونامي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفلبين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

وقال المعهد إن مركز الزلزال كان على عمق 76 كيلومترًا وعلى بعد نحو 119 كيلومترا جنوب شرق جزيرة سارانجاني في بلدية سارانجاني.

هزات ارتدادية

وتوقع المعهد أن يؤدي الزلزال إلى هزات ارتدادية، لكنه لا يشكل تهديدا بحدوث تسونامي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.