شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 6,7 درجات.. زلزال جديد يضرب سواحل الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال جديد بلغت قوته 6,7 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين في المحيط الهادئ أمس.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 70 كلم وعلى بعد نحو 100 كلم جنوب شرق ولاية سارانغاني، إلا أنه لم يُطلَق تحذير من وقوع موجة مد عالية (تسونامي) وفق النظام الأمريكي للتحذير من موجات المد البحري. ولم تصدر معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال اليابان

وارتفع عدد القتلى في مقاطعة إيشيكاوا بوسط اليابان، إلى 161 شخصًا في أعقاب سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد، ووصلت قوتها إلى ما يصل إلى 7.6 درجة على مقياس ريختر في المقاطعة والمناطق المجاورة لها، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين انخفض إلى 103 بعد أن كان 195، وفقا للسلطات في المقاطعة.