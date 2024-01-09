شكرا لقرائتكم خبر عن برقم مفزع.. أوكرانيا تواصل اتهام روسيا باختطاف الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أوكرانيا توجيه اتهامها إلى روسيا باختطاف الأطفال الأوكرانيين خلال الحرب الدائرة بين البلدين حاليّا.

وتعتقد أوكرانيا أن أكثر من 19 ألفًا و500 طفل اختُطفوا بشكل غير قانوني وجرى اقتيادهم إلى روسيا خلال الحرب، حسبما قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، في كييف يوم الاثنين.

وقال يرماك في بيان: "لقد ارتكبت روسيا جرائم فظيعة في سياق حربها ضد أوكرانيا، لكن الترحيل والاختطاف القسري للأطفال الأكثر قسوة لدينا، هو واحد من أفظع الجرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية".

أطفال أيتام

ويستند الرقم إلى إحصاءات الأمم المتحدة، ويقال إن نحو 3900 من هؤلاء الأطفال أيتام أو بدون آباء.

واتهم يرماك روسيا بترحيل وإعادة توطين الأطفال الأوكرانيين بشكل منهجي، وأن هذا جزء من سياسة الدولة لطمس هويتهم.

وترفض موسكو تزويد أوكرانيا أو المؤسسات الدولية بمعلومات عن مصير الأطفال، وحتى الآن، لم يكن من الممكن إعادة الأطفال الأوكرانيين إلى وطنهم إلا في حالات فردية.