الناطق الإقليمي في الخارجية الأميركية: لا تواصل مع إيران بالنسبة للتطورات الحالية في المنطقة

أكد الناطق الرسمي الإقليمي في وزارة الخارجية الأميركية سام وربرج، عدم وجود أيّ تواصل حالياً بين الولايات المتحدة وإيران بالنسبة للتطورات الجارية في المنطقة، لافتاً إلى أننا "لسنا بحاجة لذلك".

وفي حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، أشار إلى أن أن الموقف الأميركي واضح جداً لجميع بلدان المنطقة والعالم، "وهو أننا لا نريد رؤية أي تصعيد في المنطقة"، لافتاً إلى أنه على إيران خفض التصعيد عن طريق بعث رسائل لوكلائها، سواء الحوثيون أو "حزب الله" أو "حماس" أو أي فريق آخر، لخفض التصعيد.

وبشأن التحالف الذي أعلنت واشنطن عن إنشائه لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أوضح وربرج أن "الهدف من تحالف (حارس الازدهار) بشكل أساسي هو حماية المياه الدولية ومضيق باب المندب، وليس هناك أي نية لهذا التحالف بالتدخل في الأراضي اليمنية، فهو تحالف دفاعي وليس قتالياً".

وبشأن الموقف الأميركي من الحرب في قطاع غزة واستمرار دعمها للحكومة الإسرائيلية، أكد أن "كل شبر من قطاع غزة هو أرض فلسطينية"، مشيراً إلى التمسك بالمبادئ الأساسية التي عبّر عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن منذ أسابيع وهي "لا لإعادة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة" و"لا لأي تقليص في الأراضي الفلسطينية» و«لا لأي تهجير قسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة".