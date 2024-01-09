"نيويورك تايمز" عن مسؤوليين أميركيين: الحرب على غزة تتحول لمرحلة أدق استهدافًا

أفادت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأميركيّة، نقلًا عن مسؤولين أميركيّين، بأنّ إسرائيل بدأت التّحوّل من حملة برّيّة وجوّيّة واسعة في ​غزة​، إلى مرحلة أدقّ استهدافًا، مشيرةً إلى أنّ مسؤولين إسرائيليّين يأملون إكمال "المرحلة الانتقاليّة" للعمليات العسكريّة بنهاية كانون الثّاني الحالي.

وأوضح المسؤولون الأميركيّون أنّهم يتوقّعون أن تعتمد إسرائيل بشكل أكبر على ما سمّوها مهام جراحيّة تنفّذها قوّات النّخبة، مشيرين إلى أنّ عدد الجنود الإسرائيليّين شمالي قطاع غزة انخفض إلى أقل من النّصف منذ شهر.

كما نقلت "نيويورك تايمز" عن المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، أنّ المرحلة الجديدة من الحرب على غزة تتضمّن عددًا أقلّ من القوّات والغارات الجوّيّة.

وأوضح المتحدّث العسكري أنّ كثافة العمليّات شمالي القطاع تنحسر، مع التّحوّل إلى هجمات محددة، لافتًا إلى أنّ الجيش سيركّز الآن على معاقل حركة "حماس" في المناطق الجنوبيّة والوسطى بالقطاع.