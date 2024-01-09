انت الان تتابع خبر اختطاف اثنين من رعاة الأغنام وإطلاق سراح طفلين في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول مراسل السومرية، ان تنظيم "داعش" الإرهابي قام باختطاف اثنين من رعاة الاغنام مع الأغنام"، مشيرا الى انهم قاموا بأطلاق سراح طفلين كانا برفقة الراعيين في قرية (الخشامنة) غربي قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين".ويضيف ان القوات الأمنية باشرت بالتحري والبحث عن المخطوفين بالتنسيق مع ذويهم، دون المزيد من التفاصيل.

وتشهد محافظة صلاح الدين، بين الحين والأخر، عمليات خطف من قبل تنظيم "داعش" الارهابي أغلبها لدوافع مالية، بالإضافة الى قيام عناصر التنظيم بإعدام عدد من المخطوفين وتوثيق عمليات الإعدام فيديويا.

وتواصل القوات الأمنية منذ عدة أشهر ما تصفه بعمليات استباقية ضد خلايا وجيوب من بقايا تنظيم "داعش"، تنشط في الجانب الشمالي ضمن محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى وأجزاء من ديالى، مستغلة المناطق الجبلية الوعرة للاحتماء والتخفي فيها.

وتُعد المحافظات المحررة من قبضة التنظيم الإرهابي (كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى)، من أكثر المحافظات التي تسجل تحركات لعناصر "داعش" وأعمال عنف في البلاد.