بثبات وإصرار.. المراسل وائل الدحدوح يعود لعمله بعد ساعات من فقدان ابنه

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بغداد - ياسين صفوان - وأكد الجيش الإسرائيلي، يوم امس الاثنين، أنه نفذ الغارة الجوية التي قتلت حمزة وزميله الصحفي في قناة الجزيرة مصطفى ثريا، قائلًا إنهم "ضربوا إرهابيًا"، رغم رفضهم تقديم المزيد من التفاصيل.

وتقول إسرائيل بشكل قاطع إنها لا تستهدف الصحفيين، وتؤكد أن الجيش الإسرائيلي يستهدف حماس ردا على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. لكن من الصعب التوفيق بين نوايا إسرائيل المعلنة والعدد الهائل من المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية.