انت الان تتابع خبر قرار تاريخي.. كوريا الجنوبية تصوت على "حظر استهلاك لحوم الكلاب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووافق البرلمان على مشروع القانون، الذي يحظر تربية وذبح وتوزيع وبيع الكلاب من أجل لحومها، بأغلبية 208 أصوات وامتناع عضوين عن التصويت، بحسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية للانباء.

وقد دفع حزب قوة الشعب الحاكم وحزب المعارضة الرئيس الحزب الديمقراطي بشكل مشترك من أجل الحظر وسط تزايد الوعي بحقوق الحيوان وزيادة عدد أصحاب الحيوانات الأليفة في البلاد، ويدعو مشروع القانون أيضًا إلى تقديم إعانات لمساعدة الأشخاص العاملين في صناعة لحوم الكلاب على تبديل وظائفهم.



كما أعربت السيدة الأولى كيم كيون هي علنًا عن دعمها للحظر، قائلة إن حظر هذه الممارسة كان أحد وعود الحملة الرئاسية للرئيس يون سوك يول.

يُعرف يون وكيم بأنهما محبان للحيوانات الأليفة، ويعيشان مع أربعة كلاب وثلاث قطط.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون في عام 2027، بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات، وقد يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة عامين كحد أقصى أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22768 دولارًا أمريكيًا).

وفقًا للإحصاءات الحكومية، هناك حوالي 1150 مزرعة للكلاب، و34 شركة جزارة، و219 موزعًا، وحوالي 1600 مطعمًا يبيع الأطعمة المصنوعة من لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية.

ورحبت جماعات حقوق الحيوان على الفور بالحظر، وقال لي سانغ كيونغ، المتحدث باسم الفرع المحلي لجمعية الرفق بالحيوان الدولية، وهي مجموعة حقوق الحيوان: "نعتقد أن هذا الحظر يمثل نقطة تحول مهمة في موقف كوريا الجنوبية تجاه حماية الحيوان"."(هذا) شهادة على شغف وتصميم جمهورنا والسياسيين المحبين للحيوانات الذين وصلوا إلى نقطة تحول لإيداع هذه الصناعة التي عفا عليها الزمن في كتب تاريخنا."