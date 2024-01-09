انت الان تتابع خبر الرشيد يصدر توضيحا بشأن المشمولين بإطفاء السلف والقروض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وقال المصرف في بيان ورد لـ"الخليج 365"، "نود ان ننوه للمواطنين ان المشمولين بقرار تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية فيما يخص شطب الديون حيث ان القرار يشمل الشهيد والجريح ممن بذمتهم سلف وقروض ولا يعني ذلك شمول ذوي الضحايا بالاطفاء من المقترضين، لذا اقتضى التوضيح".

وحذر إعلام مصرف الرشيد في الخامس من شهر كانون الأول 2023، من ترويج بعض الصفحات على مواقع التواصل بمنح سلف وقروض، مشيرا الى ان ما ينشر خلاف ذلك يعد استغلال وسرقة للمواطنين علما ان المصرف سيتأنف العمل بالترويج خلال عام ٢٠٢٤.