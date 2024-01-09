انت الان تتابع خبر التربية تعلن تعليمات قرار "المحاولات" لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة من وزارة التربية وردت لسومرية نيوز، "استنادا إلى قرار هيئة الرأي بجلستها رقم (1) بتاريخ 2024/1/3 المتضمن إعادة العمل بالمحاولات الطلبة الصف السادس الإعدادي الراسبين للعام الدراسي 2023/2022 (بدرس واحد أو درسين) بفروعه كافة أداء الامتحان في المحاولات للعام الدراسي 2024/2023 وإلحاقا بكتاب اللجنة الدائمة للامتحانات العامة ذي العدد (2) بتاريخ 2024/1/6، نود إيضاح الاتي:1- الطلبة الذين يحق لهم المحاولات مخيرين بين الانتظام بالدوام أو الشمول بالمحاولات

2- يعاد الطلبة الذين انتقلوا إلى مدارس أخرى والراغبين بالمحاولات إلى مدارسهم السابقة

3- طلبة الانتساب الراغبين بالمحاولات يلغى انتسابهم .

4- الطلبة الذين قدموا للامتحانات الخارجية للعام الدراسي 2024/2023 مخيرين بين أداء الامتحانات الخارجية أو شمولهم بالمحاولات .

5- الطلبة المشمولين بالمحاولات غير مطالبين بأداء الامتحانات الفصلية ونصف السنة.