انت الان تتابع خبر التربية تعلن تعليمات قرار "المحاولات" لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة والان مع التفاصيل
1- الطلبة الذين يحق لهم المحاولات مخيرين بين الانتظام بالدوام أو الشمول بالمحاولات
2- يعاد الطلبة الذين انتقلوا إلى مدارس أخرى والراغبين بالمحاولات إلى مدارسهم السابقة
3- طلبة الانتساب الراغبين بالمحاولات يلغى انتسابهم .
4- الطلبة الذين قدموا للامتحانات الخارجية للعام الدراسي 2024/2023 مخيرين بين أداء الامتحانات الخارجية أو شمولهم بالمحاولات .
5- الطلبة المشمولين بالمحاولات غير مطالبين بأداء الامتحانات الفصلية ونصف السنة.
6-يحتفظ الطالب المشمول بالمحاولات برقمه الإمتحاني للعام الماضي ولا يجوز نقله إلى أي مدرسة أخرى.
8-الطلبة الذين استفادوا من قرار المحاولات في السنوات السابقة غير مشمولين بالمحاولات
9- إن اخر موعد للتقديم على المحاولات هو يوم الخميس الموافق 2024/3/14.