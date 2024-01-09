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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى 180 شخصاً والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان إلى 180 شخصاً اليوم، بينما لا يزال 120 شخصاً مفقوداً.
وذكرت وكالة الأنباء “كيودو” اليابانية اليوم، أنه من المقرر أن تشرع الشرطة المحلية اليوم في عملية بحث واسعة النطاق تحت أنقاض سوق صباحي الذي التهمته النيران في واجيما في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر.