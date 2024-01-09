إصابة 21 شخصا في انفجار بولاية تكساس الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت خدمات الطوارئ في مدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية إن 21 شخصا أصيبوا، فيما يبدو عن تسرب غاز بفندق ساندمان بوسط المدينة.

وأوضح كريج تروجاسيك، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في فورت وورث، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية، الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن المسعفين أنقذوا العديد من الأشخاص المحاصرين في قبو الفندق، حيث إن أحد المصابين حالته حرجة، وأربعة آخرين في حالة خطيرة لكن إصاباتهم ليست مهددة للحياة، بينما كانت إصابات الباقين طفيفة.

وأشار المتحدث باسم إدار الإطفاء إلى أن أعمال البناء كانت جارية في المبنى في ذلك الوقت، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان لذلك أي دور في الانفجار، علما بأن 26 غرفة من غرف الفندق بها نزلاء، موضحا أنه لم يلق أحد حتفه في الانفجار وتجري السلطات تحقيقا في أسباب وقوعه.

وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث أنقاضا في أحد شوارع فورت وورث بين مبنيين ومسعفين في موقع الحادث.