وزير الدفاع الأمريكي يغادر قسم العناية المركزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، بأنّ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، غادر قسم العناية المركزة، ولكنه لا يزال تحت الإشراف، ويستمر في العلاج، في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، في ماريلاند.

واشنطن أمام أزمات ذات طبيعة عسكرية

وأشار مسؤولو الإدارة الأمريكية، إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن، البالغ من العمر 70 عامًا، نقل إلى المستشفى في الأول من يناير بواسطة سيارة إسعاف، وذلك بسبب تعرضه لـ«ألم شديد» وتعقيدات غير معلنة، ناتجة عن إجراء طبي جرى تنفيذه في 22 ديسمبر، الذي تضمن البقاء في المستشفى ليلة واحدة.

وتمت مخالفة البروتوكول المعتمد في حالات مماثلة، بسبب التكتم على الوضع الصحي للوزير أوستن لعدة أيام، وتأتي هذه المخالفة، في وقت يواجه فيه واشنطن عدة أزمات ذات طبيعة عسكرية، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، ما يجعل الحاجة للتواصل الدقيق، والشفاف بشأن صحة وزير الدفاع ذات أهمية قصوى.