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رئيس مجلس الأمة الكويتي

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رفع رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت أحمد السعدون، جلسة مجلس الأمة العادية اليوم، لعدم حضور الحكومة، على أن تعقد يومي 16 و 17 شهر يناير الجاري.

 

 

وقال الرئيس السعدون: “إنه نظرًا إلى استقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بتاريخ 20 ديسمبر الماضي بقبول استقالة الحكومة، فقد اعتذرت الحكومة عن عدم حضور الجلسة”.

 

 

وفي هذا الشأن نصت المادة 116 من الدستور بدولة الكويت في فقرتها الأخيرة، على “أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها”.

 

 

يذكر أنه قد صدر في الرابع من شهر يناير الجاري أمرٌ أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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