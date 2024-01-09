خلال اقتحام نابلس.. إصابة 6 فلسطينيين برصاصات الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية عن إصابة 6 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم "عسكر" القديم شرق نابلس بشمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، بأن قوة خاصة، تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، من محاور عدة.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان أدت إلى إصابة أحد الشبان بالرصاص الحي في الظهر، و5 آخرين بمناطق متفرقة من أجسادهم، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحم أيضا مخيم بلاطة شرقا، وشرع بأعمال تجريف لأحد شوارعه.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصف مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٩٥ من الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 249 شهيدا و510 جرحى خلال 24 ساعة لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23.084 شهيدا و58.926 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي.