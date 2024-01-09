ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 202 شخصًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان إلى 202 شخصًا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن الشرطة المحلية ستبدأ اليوم وبمشاركة 100 فرد، عملية بحث واسعة النطاق تحت الأنقاض، حيث اندلع حريق كبير في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات.

ولا يزال أكثر من 28000 شخص يحتمون في مراكز الإخلاء بمحافظة إيشيكاوا.